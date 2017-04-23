Гвардиола: я в восторге от игры Санчеса в «Арсенале»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в хвалебном тоне отозвался о нападающем «Арсенала» Алексисе Санчесе.
«Алексис — фантастический игрок, и я в восторге от того, как он играет и забивает в этом сезоне в „Арсенале“.
Большие команды усиливаются с помощью больших игроков, и все топ-клубы мира уже в курсе его ситуации в Лондоне", — приводит слова Гвардиолы Goal.
Ранее The Sun сообщила, что наставник «Манчестер Сити» получит £ 250 млн на трансферы. Manchester Evening News утверждает, что в предстоящее летнее трансферное окно клуб готов заплатить за Алексиса Санчеса € 50 млн.