«Томь» – «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 12:00

В воскресенье, 23 апреля, в Томске на стадионе «Труд» состоится матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Томь» — «Оренбург».
Встреча начнётся в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Томь» – «Оренбург».
Встречу 23.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Сергеем Карасёвым из Москвы.
Ранее команды встречались друг с другом шесть раз. Два раза победу праздновали футболисты «Томи», один матч завершился вничью, и три раза сильнее оказывались игроки «Оренбурга». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась домашней победой «Оренбурга» со счётом 3:1.
В таблице РФПЛ «Томь» (13 очков) располагается на 16-й строчке, а «Оренбург» (19) занимает 14-е место.