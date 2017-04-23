Васильев: у «Монако» будет очень конкурентоспособная команда в следующем сезоне

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что монегаски могут сохранить своих лидеров к следующему сезону.
«Нам не нужно продавать футболистов, потому что наша бизнес-модель работает. Ни один игрок не говорил мне о своём желании уйти, и в конце сезона мы всё спокойно обсудим.
С учётом ЧМ-2018, я думаю, что Томас Лемар, Килиан Мбаппе и Бернарду Силва не захотят уходить. В любом случае наше желание — сохранить их. Это касается и Фалькао.
Я могу заверить, что у «Монако» будет очень конкурентоспособная команда в следующем сезоне", — приводит слова Васильева Sports.fr со ссылкой на Telefoot.