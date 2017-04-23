«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:30

В воскресенье, 23 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 34-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас».
Встреча начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас».
Ранее команды встречались друг с другом 48 раз. 24 раза победу праздновали футболисты «Ливерпуля», 11 матчей завершились вничью и 13 раз сильнее оказывались игроки «Кристал Пэлас». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Ливерпуля» со счётом 4:2.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» (66 очков) располагается на третьей строчке, а «Кристал Пэлас» (35) занимает 16-е место.