«Локомотив» будет требовать наказания для арбитров матча с «Амкаром»

«Локомотив» будет требовать наказания для арбитров матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром», сообщил президент клуба Илья Геркус.
В субботу «Локомотив» сыграл вничью со счётом 3:3 с «Амкаром» на своём поле. По мнению главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, главный арбитр Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота красно-зелёных, а также засчитал гол из положения вне игры. При этом ранее сообщалось, что судья уже принёс тренеру свои извинения.
«Мы предпримем всё возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными. Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными – а мы насчитали четыре – нарушениями правил», — цитирует Геркуса ТАСС.