«МЮ» готов предложить «Наполи» за Мертенса € 30 млн

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. Английский клуб уже предложил бельгийскому футболисту контракт с зарплатой € 4,5 млн в год, информирует интернет-портал Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Контракт Мертенса с «Наполи» истекает в 2018 году, но «МЮ» не хочет ждать ещё один сезон и готов заплатить «Наполи» за 29-летнего хавбека € 30 млн.
В нынешнем сезоне Мертенс провёл 29 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 21 гол и отдал 9 результативных передач.