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«МЮ» готов предложить «Наполи» за Мертенса € 30 млн

23 апреля 2017, воскресенье. 13:39. Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. Английский клуб уже предложил бельгийскому футболисту контракт с зарплатой € 4,5 млн в год, информирует интернет-портал Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Контракт Мертенса с «Наполи» истекает в 2018 году, но «МЮ» не хочет ждать ещё один сезон и готов заплатить «Наполи» за 29-летнего хавбека € 30 млн.

В нынешнем сезоне Мертенс провёл 29 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 21 гол и отдал 9 результативных передач.

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Наполи Дрис Мертенс Трансферы
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