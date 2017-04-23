Тотти — Ибрагимовичу: такой боец, как ты, не сдастся так легко!

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти выразил поддержку форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу, который выбыл на длительный срок из-за травмы связок колена.
«Такой боец, как ты, не сдастся так легко! Выздоравливай скорее, Златан!» — написал Тотти в своём «твиттере».
Ибрагимович получил серьёзную травму в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1 д.в.). Существует вероятность, что 35-летний швед может пропустить до девяти месяцев. Также сообщалось, что Златан может завершить карьеру.