Евдокимов: молодые игроки «Томи» нисколько не проигрывали борьбу

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов выступил на пресс-конференции после гостевой победы над «Томью» (2:1) в матче 24-го тура РФПЛ.
«С одной стороны, качество поля не даёт играть в комбинационный футбол, с другой стороны, мы упростили немного игру и создали достаточное количество моментов для того, чтобы выиграть и сделать это уверенно. Но реализация в очередной раз нас подводит. Тем не менее победа. Считаю, заслуженная. «Томь» можно похвалить. Обыграли «Амкар», очень достойно выглядели в матче с «Рубином». Если бы мы сегодня вышли не настроенные, а с мыслью, что три очка в кармане, было бы очень тяжело.
«Томь» радикально омолодилась — ребята 1998, 1997 года рождения играли. Для них это бесценный опыт. Когда бы они ещё поиграли в Премьер-Лиге. Достаточно качественно играют, бьются, отдаются на поле. В борьбе нам было очень тяжело. Молодые ребята нисколько не проигрывали борьбу», — заявил Евдокимов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном сайте «Оренбурга».