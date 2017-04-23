«Динамо» обыграло «Мордовию», «Шинник» в концовке вырвал победу над «Соколом»

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» принимало на своём поле «Мордовию». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Кирилл Панченко и Фатос Бечирай, а за саранскую команду отличился Евгений Осипов.
В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Шинник» на своём поле обыграл «Сокол» (1:0) благодаря голу Давида Дзахова на 85-й минуте встречи, а «Балтика» поделила очки с «Сибирью» (1:1).