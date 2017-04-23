«Манчестер Юнайтед» победил «Бёрнли» и сократил отставание от зоны ЛЧ до 1 очка

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Бёрнли» в матче 34-го тура АПЛ. Встреча проходила в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «МЮ» выиграл третий матч в АПЛ подряд.
В середине первого тайма Антони Марсьяль отдал передачу на Андера Эрреру, который в касание прострелил в штрафную на всё того же Марсьяля, чей удар низом оказался голевым. На 39-й минуте Уэйн Руни оказался в нужном месте в нужное время и с острого угла сумел пробить по воротам. Мяч после рикошета от ноги защитника залетел в ближний угол.
«МЮ» (63 очка) занимает пятое место в АПЛ, отставая от идущего четвёртым «Манчестер Сити» на балл. «Бёрнли» (36) — 15-й.