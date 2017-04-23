Митрофанов: службы «Зенита» подтверждают — на матче было 20 тыс. болельщиков

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прояснил ситуацию с количеством зрителей на матче 24-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0), который состоялся накануне на новом стадионе в Санкт-Петербурге.
Накануне вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что на стадионе присутствовало 11 тыс. зрителей, однако по официальным данным РФПЛ, матч посетили 20 004 зрителя.
«Противоречия нет. Албин оперирует данными ГК «Охрана», но поскольку стадион ещё достраивается, а большая часть систем пропуска не налажена, то данные ГК «Охрана» касаются только тех зрителей, которые прошли через систему автоматических считывателей, а они далеко не везде работали. И система в лучшем случае фиксировала каждого второго пришедшего на стадион.
Фактически пропуском на стадион занималась служба безопасности клуба, которая в рамках регламента осуществляла контроль и досмотр каждого болельщика. Нижний ярус вмещает около 21 000 зрителей, и, если посмотреть на картинку телетрансляции, совершенно очевидно, что он был практически заполнен. Наша билетная служба и служба безопасности подтверждают, что на матче присутствовало 20 004 болельщика.
Скорее всего вице-губернатор Албин просто не разобрался в ситуации или его намеренно ввели в заблуждение», — цитирует Митрофанова «Спорт-экспресс».