Дубль Бентеке помог «Кристал Пэлас» одержать волевую победу над «Ливерпулем»

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал на своём поле «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 24-й минуте мерсисайдцы вышли вперёд в счёте после точного удара Филиппе Коутиньо, однако точные удары форварда «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке на 42-й и 74-й минутах принесли победу гостям. Примечательно, что Бентеке выступал за «Ливерпуль» с 2015 по 2016 год, после чего перешёл в лондонскую команду.
«Ливерпуль» (66 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» (38) находится на 12-й строчке.