Каборе потребовалось больше 100 матчей, чтобы забить первый гол в РФПЛ

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе отличился в домашней игре 24-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:0). На 49-й минуте встречи футболист из Буркина-Фасо открыл счёт в матче.
29-летний футболист забил свой первый гол в РФПЛ. Каборе дебютировал в Премьер-Лиге 8 марта 2013 года в составе «Кубани», за которую в общей сложности с 2013 по 2016 год провёл 63 матча. С 2015 по 2016 год хавбек выступал за «Краснодар», записав в свой актив 40 встреч. Таким образом, Шарлю потребовалось 103 матча, чтобы забить дебютный гол в РФПЛ.
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