Месси забил 500-й гол за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил юбилейный гол за каталонскую команду. Аргентинский форвард провёл 500-й мяч во всех турнирах за «Барселону» в период выступлений с 2003 года, отличившись в концовке выездного матча 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом». Благодаря этому точному удару Месси на второй компенсированной минуте матча каталонцы вырвали победу со счётом 3:2.
Месси также отличился в этой встрече при счёте 0:1. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории «класико» в чемпионате Испании. Аргентинец обошёл по этому показателю легенду «Реала» Альфредо ди Стефано, который забивал «Барселоне» в чемпионате 14 раз. В активе Месси теперь 16 мячей в «класико».
Посмотреть видео с юбилейным голом Лионеля Месси за «Барселону» можно в «Твиттере».