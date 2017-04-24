Ракитич: против одиннадцати «Барселона» играла лучше, чем против десяти

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Обе команды устали, и это сказалось, ведь 3-4 дня назад мы проводили тяжёлые матчи в Лиге чемпионов. Думаю, победу мы заслужили. Нужно идти дальше и постараться выиграть чемпионат Испании.
Удаление Рамоса? Против одиннадцати мы играли лучше, чем против десяти. Я хотел бы, чтобы Рамос остался на поле, это бы усилило концентрацию игроков «Барсы», — цитирует Ракитича AS.