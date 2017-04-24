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Ракитич: против одиннадцати «Барселона» играла лучше, чем против десяти

24 апреля 2017, понедельник. 00:05. Футбол

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Обе команды устали, и это сказалось, ведь 3-4 дня назад мы проводили тяжёлые матчи в Лиге чемпионов. Думаю, победу мы заслужили. Нужно идти дальше и постараться выиграть чемпионат Испании.

Удаление Рамоса? Против одиннадцати мы играли лучше, чем против десяти. Я хотел бы, чтобы Рамос остался на поле, это бы усилило концентрацию игроков «Барсы», — цитирует Ракитича AS.

Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Иван Ракитич
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