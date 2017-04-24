Зидан: когда сравниваешь счёт в меньшинстве, нужно включать голову

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от поражения в матче 33-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«У „Реала“ нет поводов для радости. Мы создали много моментов, но не смогли взять игру под контроль. Если не получается развить преимущество при счете 1:0, может случиться что угодно. Мы разочарованы результатом. Когда сравниваешь счет в меньшинстве, нужно включать голову и защищаться всей командой.
Мы думали, что можем забить третий мяч и победить, в результате чего сзади возникли свободные зоны и «Барселона» вырвала победу. Я бы не стал менять свои решения по составу и заменам, будь у меня такая возможность. Теперь нужно думать о следующем матче", — цитирует Зидана Marca.