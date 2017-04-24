«Барселона» прервала 22-матчевую домашнюю серию «Реала» без поражений в Примере

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Реал» на своём поле уступил «Барселоне» со счётом 2:3, пропустив третий гол на второй компенсированной минуте.
До этой встречи мадридская команда не проигрывала в матчах Примеры на своём стадионе «Сантьяго Бернабеу» с 27 февраля 2016 года, когда уступила «Атлетико» (0:1). Таким образом, «Реал» прервал 22-матчевую серию без поражений в родных стенах в чемпионате страны.
«Реал» и «Барселона» (по 75 очков) лидируют в таблице чемпионата Испании, но у мадридцев есть матч в запасе.