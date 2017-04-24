Иньеста: Месси — это благословение

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после победы над «Реалом» (3:2) в 33-м туре испанской Примеры выразил восхищение игрой нападающего Лионеля Месси. Аргентинец оформил дубль, а его второй гол на 92-й минуте стал победным.
«Настоящее величие Лионеля в том, что он никогда не перестает удивлять, даже после стольких лет. Для „Барселоны“ большая честь, что у неё есть такой игрок. Месси — это благословение.
Мы должны были делать счёт 3:1, но у «Реала» тоже были моменты. Мы сыграли хорошо хотя это было нелегко после поражения от «Ювентуса». Победа в дополнительное время оставляет нас предельно мотивированными. Мы все ещё в чемпионской гонке, а «Реалу» теперь нельзя проигрывать", – приводит слова Иньесты Marca.
«Реал» и «Барселона» (по 75 очков) лидируют в таблице чемпионата Испании, но у мадридцев есть матч в запасе.