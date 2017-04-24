Серхи Роберто: «Реал» создаёт проблемы, даже когда играет в меньшинстве

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто подвёл итоги матча с «Реалом» в 33-м туре испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. На 77-й минуте с поля был удалён защитник «Реала» Серхио Рамос за фол на Лионеле Месси.
«Реал» всегда может создать проблемы, даже когда играет в меньшинстве. К счастью, мы смогли забить третий гол, чему очень рады», — приводит слова Серхи Роберто Mundo Deportivo.
«Реал» и «Барселона», имея по 75 очков, лидируют в таблице чемпионата Испании, но у мадридцев есть матч в запасе.