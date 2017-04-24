Серхио Рамос в ответ на слова Пике в адрес «Реала» напомнил о матче с «ПСЖ»

Защитник «Реала» Серхио Рамос, получивший красную карточку в матче с «Барселоной», ответил на слова защитника сине-гранатовых Херарда Пике. После игры, завершившейся победой «Барсы» со счётом 3:2, Пике заявил, что Серхио Рамос был недоволен удалением, так как игроки «Реала» привыкли к другому, дозволяющему судейству. Когда журналисты попросили Рамоса прокомментировать эти слова Пике, он напомнил о матче «Барселона» — «ПСЖ» (6:1), вызвавшем много споров из-за нескольких судейских решений в пользу каталонской команды.
«Я запоздал, но у меня не было цели нанести травму сопернику. В моём понимании это жёлтая карточка, не красная. Удалять за такое — чересчур.
Мои аплодисменты после удаления? Они были адресованы Пике, а не судьям. У «Барселоны» другое понимание футбола, они всегда говорят о судьях, в итоге это даёт свои плоды. Мы не говорим о судьях, это не наш стиль. А Пике постоянно говорит о судьях. Может, действительно иногда лучше говорить о судьях, а не молчать? Я не хочу вступать в полемику, нам нужно смотреть вперёд, у нас тяжёлый график.
С Пике у меня нет никаких проблем, но сейчас не просите меня обниматься с ним. Пике сказал, что «Реал» привык к другому, дозволяющему судейству? Дозволяющее судейство было в матче с «ПСЖ», — цитируют Рамоса испанские СМИ.