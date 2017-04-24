Тихонов: между прошлогодней и нынешней «Кубанью» огромная разница

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своей команды над «Кубанью» (2:0) в матче 33-го тура ФНЛ. Красноярцы вышли на 4-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в РФПЛ.
«Мы играем в футбол и пытаемся минимизировать моменты возле наших ворот. Играя с «Кубанью», одной из лучших команд лиги сейчас, нам, считаю, это удалось. Сегодня играли две равных команды, но мы выиграли благодаря хорошей поддержи болельщиков, желанию и удаче! Такие матчи, как сегодня, украшают ФНЛ, потому что качество игры было достаточно высоким с обеих сторон. Повторюсь, что я очень рад победе, потому что между «Кубанью» прошлогодней и нынешней огромная разница», — цитирует Тихонова пресс-служба «Енисея».