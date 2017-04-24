Испанские СМИ подвергли критике Зидана после поражения «Реала» от «Барселоны»

Испанские СМИ подвергли критике главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана после матча 33-го тура Примеры с «Барселоной». Играя на своём поле, «Королевский клуб» потерпел поражение со счётом 2:3. Некоторые СМИ считают, что французский специалист является одним из главных виновников проигрыша.
В частности, газета AS назвала странным решение Зидана выпустить в стартовом составе Гарета Бэйла, пропустившего неделю из-за травмы. Валлиец в итоге уже в первом тайме получил мышечное повреждение и покинул поле. Та же газета пишет, что Зидан не придумал, как нейтрализовать форварда сине-гранатовых Лионеля Месси, ставшего автором дубля.
Издание Marca в свою очередь задаётся вопросом о причинах отсутствия на поле полузащитника Иско, хорошо проявлявшего себя в последнее время. В издании также считают, что установка Зидана в перерыве матча отрицательно повлияла на игру команды во втором тайме.
В интернет-издании Sport.es написали об отсутствии у Зидана тактической реакции.
После этой игры у испанских грандов по 75 очков, но у столичной команды игра в запасе.