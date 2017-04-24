Экс-игрок ЦСКА Караваев забил гол в победном для «Спарты» матче

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Караваев, ныне выступающий за пражскую «Спарту», отличился за свою команду. В домашней игре 25-го тура чемпионата Чехии с «Викторией Пльзень» российский футболист на 37-й минуте забил мяч, а его команда в итоге одержала победу со счётом 2:0.
В текущем сезоне Караваев провёл в чемпионате Чехии 22 матча, в которых отметился тремя мячами. После 25 туров «Спарта» занимает в местном первенстве третье место в таблице, отставая от лидирующей «Славии» на 12 очков.
Посмотреть видео гола вы можете на канале в Youtube.