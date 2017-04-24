Сёмин: не удивлён заменой Еськова на Карасёва в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал тот факт, что на предстоящий матч 25-го тура РФПЛ с ЦСКА произошла судейская замена. Сегодня стало известно, что бригада под руководством Сергея Карасева в полном составе переведена с игры «Рубин» — «Терек» на матч ЦСКА — «Локомотив» вместо Алексея Еськова.
«Судейский комитет принимает решения исходя из определённых обстоятельств. Не могу комментировать то или иное назначение. Удивлён ли я заменой Алексея Еськова на Сергея Карасёва? Нет, меня это не удивило», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Еськов обслуживал встречу 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0), в котором удалил троих игроков гостей. После матча представители уральского клуба были крайне недовольны действиями арбитра.