Каррагер: теперь шансы «Ливерпуля» попасть в Лигу чемпионов — 50/50

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился впечатлениями от матча 34-го тура АПЛ между мерсисайдцами и «Кристал Пэлас» (1:2), а также оценил шансы красных попасть в Лигу чемпионов.
«Проблемы остались всё те же, мы говорим о них весь сезон — центральные защитники и „стандарты“. В обоих мячах ошибся Деян Ловрен, хотя он один из самых опытных в команде. Прочитай ситуацию, держи своего игрока и никуда не срывайся, но он ошибся в обоих случаях.
До этого тура я думал, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не отдадут места в четвёрке, но теперь «МЮ» и «Арсенал» включились в гонку. Тому же «МЮ» поражение «Ливерпуля» явно добавит сил. Думаю, теперь шансы «Ливерпуля» попасть в Лигу чемпионов — 50/50", — цитирует Каррагера Sky Sports.