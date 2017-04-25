«Урал» не будет настаивать на пожизненной дисквалификации Еськова

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что его слова о пожизненной дисквалификации главного арбитра встречи 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) Алексея Еськова были сказаны на эмоциях. Судья во втором тайме удалил с поля трёх игроков екатеринбургской команды — Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.
«Мои слова о пожизненной дисквалификации Еськова? Это были эмоции. Думаю, судейский комитет и РФС будут разбираться. Мы любое наказание по Еськову примем. Опытный арбитр, который доказывал, что умеет судить, но в игре с нами второй раз допускает серьёзные ошибки. Не знаю, почему.
Не верю, что клубы работают с судьями. Все друг друга знают, все друг с другом общаются. Как они могут работать с судьями? Может быть, у арбитров есть немного симпатий к хозяевам, но они всё равно должны судить нормально», — сказал Иванов в эфире программы «Футбол России».