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Р Фернандес: Иньеста и Месси скоро обновят свои контракты с «Барселоной»

25 апреля 2017, вторник. 05:31. Футбол

Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес заявил, что клуб успешно ведёт переговоры по контракту с нападающим Лионелем Месси, а полузащитник Андрес Иньеста принял решение вернуться к обсуждению нового соглашения в конце сезона. Нынешние  контракты обоих футболистов действуют до середины 2018 года.

«Иньеста и Месси скоро обновят свои контракты. Иньеста уже завлял, что подождёт до конца сезона. Он — мировая икона, и нам придётся подождать его решения. Иньеста — уважаемый и серьёзный человек, и если он хочет поговорить в конце сезона, так оно и будет. Клуб решит, когда объявить о продлении контракта с Месси. Дело продвигается, но переговоры занимают время», — приводит слова Фернандеса Goal.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Андрес Иньеста Лионель Месси
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