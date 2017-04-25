Р Фернандес: Иньеста и Месси скоро обновят свои контракты с «Барселоной»

Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес заявил, что клуб успешно ведёт переговоры по контракту с нападающим Лионелем Месси, а полузащитник Андрес Иньеста принял решение вернуться к обсуждению нового соглашения в конце сезона. Нынешние контракты обоих футболистов действуют до середины 2018 года.
«Иньеста и Месси скоро обновят свои контракты. Иньеста уже завлял, что подождёт до конца сезона. Он — мировая икона, и нам придётся подождать его решения. Иньеста — уважаемый и серьёзный человек, и если он хочет поговорить в конце сезона, так оно и будет. Клуб решит, когда объявить о продлении контракта с Месси. Дело продвигается, но переговоры занимают время», — приводит слова Фернандеса Goal.