Леманн: думаю, после скандального судейства в ЛЧ игроки «Баварии» в ярости

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и немецкой сборной Йенс Леманн поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка Германии между «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Изначально Леманн считает подопечных Карло Анчелотти фаворитами в этой игре. Игра состоится 26 апреля на поле мюнхенцев.
«Думаю, что после скандального судейства в Лиге чемпионов игроки «Баварии» пребывают в ярости. Так что «Боруссии» будет очень сложно одержать победу над ними», — приводит слова Леманна tz.
«Бавария» проиграла мадридскому «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первом матче на своём поле немцы проиграли со счётом 1:2. Вторая игра вновь завершилась в пользу «сливочных» (4:2). После матча практически все представители «Баварии» жаловались на судейство. На 84-й минуте венгерский судья Виктор Кошшои удалил с поля полузащитника немецкого клуба Артуро Видаля, показав ему вторую жёлтую карточку, притом что его одноклубники уверены, что Видаль вообще не фолил. Кроме того, в «Баварии» полагают, что в дополнительное время второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры.