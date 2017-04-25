Хавбек «ПСЖ» Моура может вернуться в Бразилию

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура летом может сменить клубную прописку. Бразилец, чей контракт с парижанами действует до лета 2019 года, требует от руководства французского клуба гарантии того, что в следующем сезоне он будет игроком основного состава.
Летом следующего года в России пройдёт чемпионат мира и Моура надеется попасть в заявку сборной Бразилии, которая уже зарезервировала за собой место на турнире.
Fichajes.net сообщает, что если Моура не получит гарантий, то может вернуться в Бразилию, где в его услугах заинтересованы «Фламенго», «Сан-Паулу» и «Флуминенсе».
В текущем сезоне французской Лиги 1 Моура принял участие в 33 матчах (26 в основном составе), забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.