Тер Штеген договорился о пятилетнем продлении контракта с «Барселоной»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген достиг соглашения с клубом относительно продления своего контракта, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, немецкий футболист продлит соглашение с испанским грандом на пять лет. Действующий контракт 24-летнего тер Штегена с каталонским клубом в силе до лета 2019 года.
В предыдущем сезоне тер Штеген неоднократно выражал недовольство тем, что в чемпионате Испании не имеет игровой практики. На поле в основном выходил бывший вратарь сине-гранатовых Клаудио Браво. СМИ неоднократно писали, что тер Штеген может покинуть «Барселону», однако переход Браво в «Манчестер Сити» снял все вопросы.