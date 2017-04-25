«Арсенал» предпринял вторую попытку пригласить Вальверде

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде по-прежнему интересен «Арсеналу». В начале апреля появилась информация, что «канониры» контактировали с испанским специалистом, но ответа не получили.
Спустя несколько дней испанские СМИ сообщили, что Эрнесто Вальверде покинет «Атлетик» по окончании сезона, но позже сам специалист сообщил, что не разговаривал с руководством о возможном уходе.
Marca сообщает, что представители «Арсенала» второй раз вышли на 53-летнего наставника, чтобы обсудить его возможное назначение. Контракт нынешнего рулевого «канониров» Арсена Венгера истекает грядущим летом и, скорее всего, продлён не будет.
Вальверде по окончании сезона также может стать свободным агентом.