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Все билеты на матч Кубка конфедераций—2017 Россия — Португалия проданы

25 апреля 2017, вторник. 14:51. Футбол

Все билеты на матч Кубка конфедераций—2017 между сборными России и Португалии проданы. Об этом сегодня сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. Матч состоится 21 июня в Москве.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит пресс-брифинг по итогам заседания совета оргкомитета «Россия 2018». В нём помимо Самуры принимают участие председатель оргкомитета «Россия 2018», заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин и директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит.

«Я вижу, что работа идёт. Уверены, всё пройдёт хорошо. Мы продали все билеты на матч Россия – Португалия. Это говорит об интересе в России к турниру. Хотели бы, чтобы болельщики пользовались центрами продаж билетов ФИФА», – передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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25 апреля 2017, вторник
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