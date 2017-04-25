Все билеты на матч Кубка конфедераций—2017 Россия — Португалия проданы

Все билеты на матч Кубка конфедераций—2017 между сборными России и Португалии проданы. Об этом сегодня сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. Матч состоится 21 июня в Москве.
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит пресс-брифинг по итогам заседания совета оргкомитета «Россия 2018». В нём помимо Самуры принимают участие председатель оргкомитета «Россия 2018», заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин и директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит.
«Я вижу, что работа идёт. Уверены, всё пройдёт хорошо. Мы продали все билеты на матч Россия – Португалия. Это говорит об интересе в России к турниру. Хотели бы, чтобы болельщики пользовались центрами продаж билетов ФИФА», – передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.