Мутко: любой болельщик хотел бы увидеть Месси в России, пожелаем Аргентине удачи

Президент РФС и глава оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко выразил надежду, что сборная Аргентины попадёт на чемпионат мира в России и болельщики смогут увидеть в живую нападающего «Барселоны» и аргентинской сборной Лионеля Месси.
«Я большой поклонник Лионеля Месси. В последней игре с „Реалом“, которую я посмотрел, он был прекрасен. Конечно, любой поклонник футбола хочет увидеть Месси здесь, в России. Если Аргентина не попадёт на чемпионат мира — спорт есть спорт. В любом случае пожелаем удачи Аргентине», - передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит высказал мнение, что, возможно, стоит привнести изменения в то, как учитывать рейтинг сборных. Страна-организатор не получает очков за товарищеские матчи. Сегодня в Санкт-Петербурге проходит пресс-брифинг по итогам заседания совета оргкомитета «Россия 2018».
«Да, страна-организатор не получает очков без официальных матчей — это проблема, но такая система работает уже 10 лет. Мы подумаем над этим. Возможно, действительно стоит привнести изменения в то, как учитывать рейтинг. Но это всё в будущем.
Что в мире думают о российской сборной? Абстрактный вопрос. Мы желаем всем командам удачи, особенно стране-организатору. Я думаю, что с поддержкой местных болельщиков сборная России заиграет получше», — заключил Смит.