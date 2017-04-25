Вилков: увидел на ноге Нобоа следы от шипов и поменял жёлтую карточку на красную

Арбитр матча 25-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» Михаил Вилков в эфире программы «Свисток» прокомментировал принятые им походу встречи решения в нескольких ключевых эпизодах. Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону 22 апреля, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
«В случае с первым голом Бухарова момент выглядел так: нападающий бежал к воротам, смотрел на мяч, примерно туда же смотрит и судья при развитии фланговой атаки. Затем нападающий оказался первым на мяче, забил гол, был более расторопным на пятачке. За что его наказывать? Нарушения не вижу.
Далее эпизод с удалением Глушакова. Денис на скорости пошёл в отбор мяча, и случилось два единоборства. Изначально я оценил это как грубую игру, показал жёлтую карточку, но затем подошёл и оценил характер травмы. Арбитр имеет право менять цвет карточки, и я увидел на ноге Нобоа следы от шипов в районе под коленом. Никто мне ничего не подсказывал. Я решил поменять жёлтую карточку на красную. В Интернете гуляет снимок ноги Нобоа, и я думаю, что если посмотреть эту фотографию, то по цвету карточки вопросы отпадут.
Попадание мяча в руку игроку «Ростова» после исполнения штрафного? Игрок выпрыгивает вверх, руки в естественном положении, и мяч попадает в район локтя. Если бы мяч не коснулся руки, то ему попало бы в рёбра. Это не является увеличением площади тела. Абсолютно нормальный эпизод. Был сильный удар. Я не вижу оснований для назначения 11-метрового", — заявил Вилков.