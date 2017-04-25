Рамос, получивший красную карточку в «класико», дисквалифицирован на один матч

Защитник «Реала» Серхио Рамос, который был удалён в «класико», дисквалифицирован на один матч
В матче 33-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:3) Рамос получил прямую красную карточку за фол на нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси.
Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола принял решение дисквалифицировать Рамоса на одну игру, сообщает Marca.
Таким образом, 31-летний Рамос пропустит матч 34-го тура первенства с «Депортиво», который состоится 26 апреля.
Посмотреть видео эпизода с фолом Серхио Рамоса на Лионеле Месси можно в YouTube.