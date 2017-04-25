«Чемпионат» провёл викторину для болельщиков перед матчем «Спартак» — «Урал»

На стадионе «Открытие Арена» московский «Спартак» в матче 25-го тура РФПЛ сегодня принимал екатеринбургский «Урал» (1:0). Перед игрой корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер провёл викторину «Телингатер онлайн», задавая вопросы о «Спартаке». Предматчевое шоу, в котором простые вопросы оказываются сложными, прошло в прямом эфире в паблике «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
«Спартак», одержав победу над екатеринбуржцами, упрочил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. В активе красно-белых 57 очков, и они опережают ЦСКА на 10 баллов, но у «армейцев» есть игра в запасе.
Посмотреть видео можно «ВКонтакте».