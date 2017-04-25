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Данильянц: сложности матча с «Уфой» заключались в трёх причинах

25 апреля 2017, вторник. 23:00. Футбол

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц на пресс-конференции после домашней победы над «Уфой» (1:0) в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги рассказал, какие сложности были у команды перед сегодняшней игрой, а также о состоянии травмированных футболистов.

«С победой всех, кто верил в команду! Сегодня был очень трудный матч, который ребята смогли вытащить на характере. Сложность встречи заключалась в трёх причинах: первая – два дня назад мы играли со «Спартаком» и потратили много энергии. Вторая – два дня мало для восстановления. У соперника, кстати, было на один день больше. Третья – «Уфа» очень боевая команда, которая показала хороший футбол. Это всё осложнило нам матч. Ребята сумели забить и вытерпеть до конца.

Почему в каждой игре футболисты «Ростова» получают травмы? Это следствие того, что команда перегружена. Все наши тяжёлые игры были связаны с этим. Мы смогли перестроиться после потери Мевли, опустили в оборону Гацкана, выпустили Могилевца.

Федя Кудряшов тренируется индивидуально. У него есть маска, чтобы вновь не получить травму. Как только наберёт форму – сможет играть. Калачёв потянул внутреннюю связку колена. Неизвестно, сколько он пропустит. Будем смотреть, кто всё-таки будет готов к «Амкару». У Мевли точно ушиб, но надо сделать обследование, которое будет завтра», — цитирует Данильянца официальный сайт «Ростова».

Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов ФК Уфа Иван Данильянц Миха Мевля Тимофей Калачёв Фёдор Кудряшов
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25 апреля 2017, вторник
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