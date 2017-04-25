ФИФА разыграет билеты на матч Кубка конфедераций в рамках акции #СмейсяКакДесайи

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи станет почётным гостем на открытии парка Кубка конфедераций 2017 года 29 и 30 апреля в Москве. Как сообщает пресс-служба турнира, у болельщиков будет шанс не только встретиться с легендарным защитником, но даже получить из его рук два билета на матч Кубка конфедераций в Москве.
Чтобы выиграть билеты, нужно записать видео своего собственного смеха и выложить его в Интернете с хэштегом #СмейсяКакДесайи. Француз сам выберет победителя: кто лучше всех рассмешит чемпиона мира 1998 года, тот и получит билеты.
Видео можно посмотреть в Facebook.
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