Фанаты «Мальмё» — Ибрагимовичу: можешь играть в Швеции и с одним коленом

Болельщики «Мальме» выразили поддержку нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу, который в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1) получил тяжёлую травму колена. Восстанавливаться Златан будет примерно до января 2018 года.
Болельщики «Мальмё» во время матча против «Юргордена» (3:2) растянули на трибунах баннер с такими словами: «Поправляйся, Златан — ты можешь играть в чемпионате Швеции и с одним коленом».
Отметим, что 35-летний Ибрагимович начинал карьеру именно в «Мальмё».
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