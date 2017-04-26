Вратарь Бруно Фернандес, расчленивший любовницу в 2010 году, вернулся в тюрьму

Бразильский вратарь Бруно Фернандес, приговорённый к 22 годам тюремного заключения за заказ убийства бывшей подруги, Элизы Самудио, и вышедший на свободу досрочно в феврале 2017 года, вновь оказался за решёткой, сообщает AP.
Фернандес решил убить любовницу в 2010 году, после того как та начала требовать от женатого голкипера выплаты алиментов на содержание их сына. По данным полицейских, Бруно похитил и задушил девушку, а после этого вместе с сообщниками разрезал её тело на куски и скормил его собакам.
Фернандеса, просидевшего в тюрьме четыре года, выпустили на свободу на время рассмотрения его апелляции. Он признался, что имел отношение к похищению Элизы и был осведомлён о том, что тело девушки скормили собакам, но при этом не был непосредственным участником зверского насилия. Освобождение вратаря вызвало бурную реакцию в бразильском обществе. Бруно, некогда считавшийся кандидатом в сборную Бразилии, успел подписать контракт с клубом второго бразильского дивизиона и провести за него пять матчей, но 25 апреля верховный суд страны постановил, что он должен вернуться в тюрьму.