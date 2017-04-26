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Азар: всегда приятно оказать давление на «Тоттенхэм»

26 апреля 2017, среда. 05:44. Футбол

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (4:2) в матче 34-го тура чемпионата Англии. Бельгиец открыл счёт во встрече, отличившись на 5-й минуте.

«Хорошо, когда забиваешь и создаёшь много голевых моментов. Мы забили четыре красивых гола. Приятно сыграть раньше „Тоттенхэма“ и оказать на них давление.

Хочу по итогам сезона взять трофей. Если мои голы помогают нам побеждать, это хорошо», – приводит слова Азара BBC.

Лондонская команда, идущая на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрала 78 очков и оторвалась на семь баллов от «Тоттенхэм Хотспур» (71), который, правда, провёл на матч меньше.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Саутгемптон Тоттенхэм Хотспур Челси Эден Азар
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26 апреля 2017, среда
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