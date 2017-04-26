Азар: всегда приятно оказать давление на «Тоттенхэм»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (4:2) в матче 34-го тура чемпионата Англии. Бельгиец открыл счёт во встрече, отличившись на 5-й минуте.
«Хорошо, когда забиваешь и создаёшь много голевых моментов. Мы забили четыре красивых гола. Приятно сыграть раньше „Тоттенхэма“ и оказать на них давление.
Хочу по итогам сезона взять трофей. Если мои голы помогают нам побеждать, это хорошо», – приводит слова Азара BBC.
Лондонская команда, идущая на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрала 78 очков и оторвалась на семь баллов от «Тоттенхэм Хотспур» (71), который, правда, провёл на матч меньше.