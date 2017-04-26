Витиньо: ЦСКА продал нескольких игроков за последние годы, но вся элита на месте

Нападающий ЦСКА Витиньо, который провёл два года в бразильском «Интернасьонале» на правах аренды, рассказал, что изменилось за прошедшее время.
«Кондиции у меня ещё не идеальные. Травма немного подпортила межсезонку. Но постепенно набираю обороты и матч от матча чувствую себя всё лучше. Несомненно, я вернулся в Россию окрепшим физически и ментально. Вырос, повзрослел – обязанности и ответственность увеличились. Прекрасно осознаю это и стараюсь отдавать всего себя ради побед команды.
Поверьте, я и раньше был мотивирован. Были определённые причины, не позволившие проявить себя максимально. Это был неудачный период карьеры. Голова работала не так, как нужно. На какие-то вещи реагировал неправильно. Я просто опустил руки… Сейчас, по прошествии времени, ощущаю себя значительно лучше. Уверен, та негативная полоса больше не повторится.
ЦСКА не очень сильно изменился за время моего отсутствия. Нет Мусы, Думбия, Цубера, но большинство парней, вся элита, костяк – на месте. Нынешняя схема отличается от той, в которой я играл раньше. Но, судя по результатам, у нас неплохо получается. Нужно работать дальше, выполнять наставления тренера и продолжать прогрессировать", — сказал Витиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Витиньо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.