Ромарио: дал бы Неймару «Золотой мяч», настаёт его час

Бывший нападающий «Барселоны» Ромарио не поскупился на похвалу в адрес форварда сине-гранатовых Неймара. Ромарио уверен, что его соотечественник достоин звания лучшего футболиста года.
«Я дал бы Неймару «Золотой мяч», настаёт его час. В сборной Бразилии он показывал отличную игру. Должен сказать, что в национальной команде он играет так же, как в «Барселоне». Он теперь должен выиграть чемпионат мира со сборной. У него есть потенциал, чтобы сделать это», — приводит слова чемпиона мира 1994 года испанское интернет-издание Sport.