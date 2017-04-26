Экс-вратарь аргентинской сборной: в Аргентине я был более велик, чем Месси

Бывший вратарь «Ривер Плейт», «Боки Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти выступил с интересным заявлением, касающимся нападающего «альбиселесте» и «Барселоны» Лионеля Месси.
«В Аргентине я был более велик, чем Месси», — сказал Гатти в эфире испанского телевидения.
Гатти сказал это во время обсуждения матча 33-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Играя на выезде, сине-гранатовые добились победы со счётом 3:2, а Месси стал автором дубля. Кроме того, с поля был удалён защитник «сливочных» Серхио Рамос за грубую игру против аргентинца.