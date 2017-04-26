«Тоттенхэм» планирует увеличить Алдервейрелду зарплату в два раза

«Тоттенхэм Хотспур» планирует предложить защитнику Тоби Алдервейрелду новый контракт, согласно которому финансовые условия для бельгийского футболиста будут улучшены. Как сообщает Mirror, лондонцы хотят повысить своему игроку зарплату в два раза.
В настоящее время Алдервейрелд зарабатывает в «Тоттенхэме» € 250 тыс. в месяц, а его действующее соглашение со «шпорами» рассчитано до лета 2020 года.
В текущем сезоне 28-летний игрок провёл в чемпионате Англии 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.