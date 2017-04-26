Швайнштайгер: решение перейти в «Манчестер Юнайтед» было правильным

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер не жалеет, что в 2015 году покинул «Баварию» и перешёл в «Манчестер Юнайтед». Футболист объяснил своё решение.
«В первую очередь это было правильное решение. У меня всегда была цель – выиграть Лигу чемпионов с «Баварией», именно поэтому я всегда оставался там и не уезжал за границу. В 2013 году я добился своего.
Этап карьеры в «Манчестер Юнайтед», конечно же, является важным. Луи ван Гал позвал меня, он хотел быстрого успеха. Конечно, для меня всё начиналось хорошо. Мы были в верхней части турнирной таблицы вместе с «Лестер Сити».
Затем я был дисквалифицирован, последовали травмы. Но мы всё же выиграли Кубок Англии. Я всегда надеялся, что ситуация изменится, что я буду играть за «Юнайтед», и я преуспел в этом», — цитирует Швайнштайгера Mirror.
Всего за «Манчестер Юнайтед» 32-летний футболист провёл 35 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.