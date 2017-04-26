Роналду и Кроос не помогут «Реалу» в матче с «Депортиво»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с заявкой на матч 34-го тура испанской Примеры с «Депориво». Встреча состоится 26 апреля.
Пресс-служба «Реала» сообщает, что в Ла-Корунью не поехали полузащитник Тони Кроос и нападающий Криштиану Роналду. С чем связано отсутствие обоих футболистов неизвестно. В матче 33-го тура с «Барселоной» (2:3) оба игрока провели на поле все 90 минут.
Заявка «Реала» выглядит следующим образом:
Вратари: Кико Касилья, Кейлор Навас, Рубен Яньес.
Защитники: Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Начо, Марсело, Данило, Альваро Техеро.
Полузащитники: Хамес Родригес, Касемиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Альваро Мората, Мариано.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Депортиво» — «Реал». Начало – 22:30 мск.