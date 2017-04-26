Сборная Таиланда назвала имя нового главного тренера

Футбольная ассоциация Таиланда назначила Милована Раеваца новым главным тренером национальной сборной. Как сообщает официальный сайт ассоциации, сербский специалист немедленно приступил к своим обязанностям.
На этом посту Раевац сменил Киатисака Сенамуанга, который был уволен после поражения от Японии (0:4) в матче отборочного тура чемпионата мира — 2018. Таиландская команда уже потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.
Раевац ранее работал с такими командами, как «Железник», «Аль-Садд», «Войводина», «Аль-Ахли», «Рудар», сборная Ганы, и другими.