Футболисты «Ростова» побывали на строящейся «Ростов Арене»

Футболисты и тренеры «Ростова» во главе с Курбаном Бердыевым 26 апреля посетили строящийся стадион «Ростов Арена», на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года. Информация появилась на официальной странице ростовчан в «Твиттере».
Стадион «Ростов Арена» примет четыре матча группового этапа чемпионата мира и одну игру 1/8 финала. Ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что стадион будет сдан в эксплуатацию к декабрю 2017 года.
Фото можно также посмотреть на официальной странице «Ростова» в "Твиттере".