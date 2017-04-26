Шнуров: «Спартак» не чемпион, вот Фредди Меркьюри — чемпион

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и поклонник «Зенита» не считает московский «Спартак» чемпионом. Красно-белые лидируют в чемпионате России и опережают идущий третьим «Зенит» на 11 очков.
«Спартак» не чемпион. Чемпион — Фредди Меркьюри, ведь он же спел «Мы — чемпионы». Если на мой концерт придут фанаты «Спартака» и попробуют переставить слова из песни, чтобы получилось «В Питере — ныть», то у них ничего не получится. У нас много звука, и это просто будет тяжело. Всё равно что плевать против ветра. Кстати, видел баннер спартаковцев «В Питере ныть», — передаёт слова Шнурова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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